وزير إعلام الفاتيكان: البابا يدعو لتطبيق حل الدولتين ويطالب بوقف إطلاق النار

وكالات

أكد وزير الإعلام فى دولة الفاتيكان باولو روفينى، أن البابا فرنسيس يدعو لتطبيق حل الدولتين، ويطالب بوقف إطلاق النار بحسب سكاى نيوز.

وأوضح روفينى، أن بابا الفاتيكان قال إن الحرب ليست هى الحل، في أي نزاع أو صراع، وأي حل يجب أن يكون عبر السلام، لأن الكثير من الناس يموتون، وبطبيعة الحال هناك معاناة كبيرة.

وأشار روفينى إلى أن البابا يريد أن تبذل جهود تدعم أى حل سلمى، وأن رسالة البابا هى أن يكون هناك تطبيق لحل الدولتين والعيش بسلام بين الشعبين.

وأكد روفينى أن البابا يطالب بوقف إطلاق النار، وإيجاد طريقة لإيجاد حل عادل، ووضع يتعايش فيه الناس معا بسلم، وبتطبيق مبادئ الاتفاقات الإبراهيمية.

وأوضح روفينى أن بابا الفاتيكان قال إنه يجب إعادة الحديث حول "وضع خاص" للقدس، وأن يكون هناك احترام لكل الاتفاقات التى وقعت، وأن تنخرط الأطراف الفاعلة في محادثات من أجل حل الدولتين.