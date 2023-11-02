اليوم السابع
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وزارة الصحة توجه رسالة مهمة حول غسيل الخضراوات والفاكهة.. تفاصيل

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:21 ص
وزارة الصحة توجه رسالة مهمة حول غسيل الخضراوات والفاكهة.. تفاصيل الدكتور حسام عبد الغفار
كتب وليد عبد السلام

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كشفت وزارة الصحة والسكان عن الطريقة الصحيحة لغسيل الخضراوات والفاكهة مؤكدة أنه لا يجب تنظيفها بالصابون لأن الصابون عبارة عن مواد كميائية وتمثل خطورة على صحة الإنسان.
 
ونصحت وزارة الصحة والسكان. بغسيل الخضر والفاكهة بالماء الجارى مع الدعك باليد أو الفرشاة لمدة 20 ثانية.
 
وبالنسبة لغسل الخضر والفاكهة بالماء الدافئ يفضل غسل الخضر والفاكهة دائما قبل تقشيرها، بالماء الدافئ للحصول على نتائج جيدة. 
 
ومن جهة أخرى يمكن تنظيف بعض الخضراوات والفاكهة (مثل البطاطس، الجزر، الخوخ، التفاح باستعمال الفرشاة للتخلص من آثار وبقايا الأوساخ والأتربة العالقة بها.
 
 






وزارة الصحة

الخضروات

الفاكهه

غسيل الخضر




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