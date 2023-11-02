وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن فيروس الالتهاب السحائى.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الحمى الشوكية أو إلتهاب السحايا أو الإلتهاب السحائي هو عدوى نادرة تصيب الأغشية الرقيقة التي تغطي الدماغ والنخاع الشوكي ويطلق عليها السحايا.

وعن الفئات المعرضة للإصابة قالت وزارة الصحة والسكان، يمكن أن يؤثر إلتهاب السحايا في الأفراد من جميع المراحل العمريه إلا أنه أكثر إنتشارا بين الأشخاص الذين يعيشون في أماكن مزدحمة مغلقة وغير جيدة التهوية وكذا المراهقين و طلاب الجامعات و المدارس وخصوصا الداخليه منها.

وأضافت، قد يتسبب إلتهاب السحايا في العديد من المضاعفات الخطيرة المؤثرة على حياة و إنتاجية الشخص المصاب بشكل ملحوظ ومباشر جدا.

وحول أنواع أو أسباب التهاب السحايا قالت، إلتهاب السحايا مرض متعدد الأسباب ويتحدد النوع حسب مسبب المرض

تنمثل فى إلتهاب السحايا البكتيري وإلتهاب السحايا الفيروسي وإلتهاب السحايا الفطري والتهاب السحايا الطفيلي

وهو نوع أكثر ندره من الالتهاب السحائي الفيروسي أو البكتيرى.