وزارة التعليم تعلن قيمة جوائز المسابقة الدينية الكبرى لطلبة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

طالبت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب المرحلة الإعدادية للمشاركة في المسابقة الدينية الكبري، وذلك في إطار التعاون بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لنشر الثقافة الدينية بين الطلاب، وذلك بكتابة بحث في أحد الموضوعين التاليين:-

- التسامح طريق إلى السلام والوئام بين البشر في ضوء قراءتك كتاب " التسامح منيج حياة" من إصدارات سلسلة "رؤية للفكر المستنير ، اكتب بحثا عن دور التسامح في نجاح الإنسان وسعادته وتماسك المجتمع.

- الأخلاق ميزان حياة المسلم في ضوء قراءتك كتاب "أخلاقنا" من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستني اكتب بحثا عن أخلاق المسلم وأثرها في تشكيل حياته وبناء مجتمعه.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن شروط المسابقة الدينية الكبري لطلاب المرحلة الإعدادية كالتالى:

- أن يكون الطالب مقيدا للدراسة في إحدى المدارس المصرية.

- لا يقل عدد الصفحات عن 15 صفحة، ولا يزيد عن20 صفحة.

- كتابة البحث بخط اليد، مع مراعاة حسن الخط وسلامته من الأخطاء الإملائية.

- لا يحق للمتقدم أن يتقدم في العام الواحد بأكثر من بحث واحد.

- تعطى صفحات البحث أرقاما متسلسلة من أول البحث إلى آخر البحث وتوضع حواشي (هوامش) كل صفحة أسفلها على حدة، ويكون ترقيم حوالي كل صفحة مستقلا.

-الموعد النهائي لتقديم الأبحاث للإدارات التعليمية في موعد أقصاه 28 فبراير 2024.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، تتقدم وزارة الأوقاف بجوائز للمتسابقين الفائزين، كما يلي: الأول : 3000 جنيه، الثاني : 2000 جنيه، الثالث 1000 جنيه - من الرابع إلى العاشر 750 جنيه.