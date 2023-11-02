نيويورك تايمز: مخاطر اتساع الحرب على غزة تهدد الاقتصاد العالمى الهش

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة نيويورك تايمز إن المخاوف من اتساع الحرب الإسرائيلية على غزة لتصبح صراعا إقليميا يلقى بطلالها على توقعات الاقتصاد العالمى، وتهدد بخفض النمو وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الفقيرة والغنية على حد السواء كان قد بدأت لتوها فى التقاط الأنفس بعد ثلاث سنوات من الصدمات الاقتصادية التى شملت وباء كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا. وكان التضخم قد بدأ فى التراجع، واستقرت أسعار النفط وأمكن تفادى الركود الذى كان متوقعا.

لكن الآن، فإن بعض المؤسسات المالية الدولية والمستثمرين يحذرون من أن التعافى الاقتصادى الهش يمكن أن يتحول إلى الأسوأ.

ونقلت نيويورك يورك تايمز عن إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين بالبنك الدولى، قوله إن هذه هى المرة الأولى التى نشهد فيها صدمتى للطاقة فى نفس الوقت، مشيرا إلى آثار حربى أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

وأوضحت الصحفة أن هذه الزيادات فى الأسعار لا تؤدى فقط إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدى أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائى التى لا تزال مرتفعة، لاسيما فى الدول النامية.

وفى الوقت الراهن، توضح الصحيفة، تعانى بعض الدول بالفعل من مستويات مرتفعة غير معتادة من الديون، وتعثر الاستثمارات الخاصة، وأبطأ انتعاش فى التجارة منذ خمسة عقود، مما يجعل من الصعب عليها أن تجد طريقها للخروج من الأزمة.

كما أن رفع معدلات الفائدة، التى لجأ إليها البنوك المركزية للحد من التضخم، جعلت من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان وتجنب التخلف عن السداد.

ويقول جيل إن كل هذه الأشياء تحدث فى وقت واحد، إننا نشهد واحدة من أكثر المراحل هشاشة للاقتصاد العالمى.