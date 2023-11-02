نائب محافظ القاهرة تتابع تقارير بإزالة التعديات والمبانى المخالفة

كتب سيد الخلفاوى

عقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعًا لمتابعة التقارير اليومية وإجراءات التعامل مع حالات إزالة التعديات، وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

جاء الاجتماع بحضور العميد ماجد فوزي، والمهندسة سارة إبراهيم مسئول المتغيرات المكانية بالمنطقة الجنوبية ورؤساء أحياء التبين وحلوان والمعصرة والمقطم ودار السلام ومسئولى المتغييرات المكانية بالأحياء.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على ضرورة بذل الجهود في هذا الملف الهام تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لحماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، للحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية خلال الاجتماع على جميع الأجهزة التنفيذية بالاحياء بالتعامل الفوري مع أي مخالفة يتم رصدها في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن والتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم لأية تعديات يتم رصدها ، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأعمال المخالفة لترسيخ هيبة الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة حقوق الدولة كاملة وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية.

وشددت على رؤوساء الأحياء بحصر كافة نقاط المتغيرات المكانية بجداول توضح حالتها ووصفها و الإجراءات التي تم اتخاذها حيالها مع الانتهاء من حالات الازالات الخاصة بالتعديات على الأراضي الزراعية على وجه السرعة باعتبارها اولوية عاجلة في ضوء المتابعة المستمرة واللقاءات الدورية القادمة لمتابعة تنفيذ التوجيهات.