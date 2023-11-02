مياه البحر الأحمر تعلن الانتهاء من تنفيذ شبكة مياه تقسيم الشباب بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أكد المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه البحر الأحمر ، الانتهاء من تنفيذ شبكة المياه الخاصة بتقسيم الشباب بمنطقة النجدة بمدينة الغردقة بتكلفة إجمالية 13 مليون جنيه بتمويل من محافظة البحر الأحمر، ويأتي تنفيذ الشبكة طبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر للشركة لتنفيذ شبكة المياه لخدمة الأهالى بالمنطقة.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والبحر الأحمر، إلى سعى الشركة الدائم لزيادة نسبة المستفيدين من خدمة مياه الشرب، مضيفاً إلى أن الشركة قد ناشدت اهالي المنطقة للتوجه لمقر الشركة لإنهاء إجراءات التعاقد على توصيل المياه.