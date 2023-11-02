مهرجان كشفى للجوالة بجامعة كفر الشيخ تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، المهرجان الكشفي الترويحي الأول لجوالي جامعه كفر الشيخ تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات"، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج الدين، مستشار لجنة الجوالة بالجامعة، وتنفيذ ومتابعة دكتور صفوة شلبي، مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة، وحازم عياد وأحمد عبد الله، إدارة الجوالة والخدمة العامة بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه المهرجانات والأنشطة الطلابية المختلفة، والتي تسهم فى تأهيل الكوادر الشبابية ومشاركتهم في البناء المجتمعي والتنمية المجتمعية المستدامة، من خلال اكتساب بنية معرفية وتثقيفية متنوعة لخلق جيل قادر على الاندماج مع الغير، وجيل واع لديه انتماء لوطنه.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى أن مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة إلى صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعياً الطلاب إلى ضرورة التعاون و ترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بين أفراد الكشافة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق والاعتناء بالبيئة، ومواجهة الأزمات والتكيف مع الواقع، متمنياً التوفيق للطلاب في المهرجان.

جدير بالذكر أن فعاليات المهرجان تضمنت، افتتاح وتحية العلم، العاب كشفية ترويحية ، ختام وتوزيع الجوائز، بالاضافة الى تنظيم حملة توعية بالحرم الجامعي عن خطر المخدرات وكيفية مواجهتها، حيث أقيمت ندوة "انت اقوى من المخدرات " بكلية التربية، بحضور الدكتور ياسر الجندي عميد كلية التربية، والدكتور أميرة زايد وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب، وحاضر الندوة الدكتور سلام العربي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، والتى تحدث فيها عن آليات عمل الصندوق، خطر المخدرات على الفرد والمجتمع، كيفية الاكتشاف المبكر، تصحيح المفاهيم المغلوطة حول المخدرات، دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات.