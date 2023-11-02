منظمة الصحة العالمية: لا توجد كلمات لوصف ما يحدث على أرض غزة

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قال الدكتور تادروس أدهانوم جبريسيوس المدير لعام لمنظمة الصحة العالمية، "لا توجد كلمات لوصف ما يحدث على الأرض فى غزة والوضع لا يمكن وصفه".

وأضاف تادروس -فى مؤتمر صحفى مساء اليوم /الخميس/ فى جنيف- أن الإخلاء القسرى للمستشفيات فى غزة -حيث طلبت إسرائيل من 23 مستشفى الإخلاء- هو مستحيل ويعرض حياة المئات من المرضى والعاملين الصحيين للخطر خاصة وأنه ليس هناك مكان آمن ليذهبوا إليه.



وأشار إلى أن الجرحى يعالجون على الأرض فى الممرات بالمستشفيات، والمدنيون فى مدارس مكتظة يحتمون بها.. قائلا إن "الموجود فى غزة الآن هو الموت والخوف والدمار والخسارة".

وأكد أن المنظمة وثقت مايصل إلى 218 هجمة على المرافق الصحية فى غزة وأن تلك الهجمات تشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنساني.. موضحًا أن 14 من المستشفيات فى غزة لم تعد تعمل بسبب النقص فى المستلزمات وخاصة الوقود، داعيًا إسرائيل إلى إعادة الكهرباء والسماح بدخول الوقود إلى غزة.



وشدد تادروس على أنه من المستحيل فى الوضع الحالى فى غزة، توفير الاحتياجات التى تلزم لمواجهة الوضع فى مستشفيات غزة.. مؤكدًا أن هناك حاجة لهدنة إنسانية ووقف لإطلاق النار مع السماح بمرور المساعدات وضمانات للأمن لإيصالها إلى المستشفيات.

وقال إن المنظمة أرسلت فى الأسبوعين الماضيين 44 طنًا متريًا من المساعدات الطبية، وإن هذا ليس كافيًا بأى حال للاحتياجات فى غزة.. مشددًا على أن هناك حاجة لإدخال المئات من الشاحنات يوميًا.. لافتًا إلى أنه منذ 7 أكتوبر الماضى لم تدخل سوى 200 شاحنة مساعدات فقط بينما كانت تدخل إلى القطاع 500 شاحنة يوميًا قبل التصعيد الحالي.

ووجه المدير العام لمنظمة الصحة الشكر للحكومة المصرية على سماحها بدخول المرضى والجرحى من معبر رفح للعلاج فى مستشفيات مصرية.