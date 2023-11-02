لقى أربعة أشخاص مصرعهم، إثر تحطم طائرة إسعاف جوى كانوا على متنها فى ولاية "موريلوس" الواقعة وسط المكسيك.
وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع في منطقة جبلية مشجرة بالقرب من بلدة "تيتلاما" في بلدية "تيميكسكو" التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة "مكسيكو سيتي" .. مشيرة إلى أن مسئولين من الجيش والحرس الوطني والإدارات الأمنية في الولاية هرعوا إلى موقع الحادث.
وأشارت القناة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب الحادث، إلا أن الادعاء العام في الولاية فتح تحقيقا بشأنه.
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