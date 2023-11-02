وذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية، اليوم الخميس، أن الحادث وقع في منطقة جبلية مشجرة بالقرب من بلدة "تيتلاما" في بلدية "تيميكسكو" التي تبعد نحو 50 كيلومترا جنوبي العاصمة "مكسيكو سيتي" .. مشيرة إلى أن مسئولين من الجيش والحرس الوطني والإدارات الأمنية في الولاية هرعوا إلى موقع الحادث.

وأشارت القناة إلى أنه لم تتضح بعد أسباب الحادث، إلا أن الادعاء العام في الولاية فتح تحقيقا بشأنه.