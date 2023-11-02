مدير وحدة الأورام بمستشفى عين شمس: توفير أدوية سرطان القولون مجانا

كتبت أمل علام

قالت الدكتورة نرمين مصطفى مدير وحدة الأورام ب مستشفى عين شمس التخصصى، خلال مؤتمر قسم علاج الأورام بطب عين شمس، إن الأدوية الموجهة فى علاج أورام القولون والمستقيم فى المرحلة الرابعة متوافرة على نفقة الدولة والتأمين الصحى، وهى ضمن البروتوكولات الدولية والمصرية لعلاج المراحل المتأخرة من سرطان القولون.

وقالت، إن المبادرات الرئاسية للكشف المبكر عن سرطان القولون تهدف إلى زيادة الوعى بعوامل الخطورة المسببة للسرطان، واكتشاف وعلاج الأورام فى المراحل المبكرة حيث تصل نسب الشفاء إلى 100 %.

وأضافت، إن سرطان القولون ياتى نتيجة عدة عوامل أهمها التدخين، وزيادة الوزن، وعدم الحركة، وتناول الوجبات السريعة الدهنية، والتهاب القولون التقرحى، بالإضافة إلى عوامل وراثية أخرى.

وأشارت إلى أن العلاج الحديث هو علاج بالحقن من خلال الوريد، وقد وفرته الدولة لعلاجات الحالات المتأخرة من المرض حيث يحقق نتائج مرتفعة فى عدد كبير من المرضى، ويتم صرفه مجانا دون تحمل المريض نفقات العلاج.

وأضافت، إنه للوقاية من سرطان القولون فيجب الكشف المبكر للفئات الأكثر عرضه للإصابة وخصوصا مرضى التهاب القولون التقرحى وأصحاب التاريخ المرضى العائلى.