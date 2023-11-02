مدير صندوق مصر للتعليم: افتتاح رئيس الوزراء لمدارس القرية الكونية تتويج للجهود

كتبت هند مختار

قال إيهاب رزق، المدير التنفيذيّ لصندوق مصر الفرعي للتعليم والأغذية والزراعة، أن سلاح التلميذ على سبيل المثال يخدم 3 ملايين طالب وحقق عائد استثمارى فى الصندوق 30% من أول سنة، مشيرا إلى أن وجود رئيس الوزراء فى افتتاح مجمع المدارس بالقرية الكونية هو تتويج لفرق عمل مختلفة فى هذا المجمع بالمدارس.

جاء ذلك على هامش افتتاح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تشغيل مجمع المدارس بالقرية الكونية، بمدينة 6 أكتوبر.

وقال الدكتور رضا حجازى ، وزير التربية والتعليم ان رؤية الوزارة الاستثمارية ترتكز على 3 محاور أساسية اولها احترام ملكية الدولة وتأكيد وتأصيل مبدا الشفافية.

وتابع أن وزارة التعليم الفنى مؤمنة بأهمية مشاركة القطاع الخاص ، موضحا إنه جارى تنفيذ 100 مدرسة تكنولوجية، وأن الوزارة تقوم بتشجيع مدارس.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل حاليًا لميكنة إجراءات ترخيص المدارس للتسهيل على المستثمرين ، وتشجيع الصناديق الاستثمارية فى التعليم