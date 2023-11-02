محاكمات × 24 ساعة.. إحالة قاتل زميلته للمفتى وتأجيل محاكمة المتهمين بخطف طالب

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم اليوم نظر العديد من القضايا الهامة، لعل أبرزها إحالة المتهم بقتل زميلته من أجل سرقتها للمفتي، وتأجيل المتهمين بخطف شخص للمرافعة

خطف

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة شخصين، بتهمة خطف طالب بسبب خلافات مالية.



قتل

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق المتهم بقتل زميلته فى العمل والتخلص من جثتها فى مصرف بعد سرقتها، لفضيلة مفتى الديار المصرية.