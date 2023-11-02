محافظ الغربية يلبى مطالب 34 أسرة تكافل وكرامة وبطاقات خدمات لذوى الهمم

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة 34 أسرة من أبناء المحافظة، وذلك في استجابة سريعة لمطالبهم، عقب لقائهم خلال الجولات الميدانية اليومية للمناطق غير المخططة والمناطق العشوائية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي، جاء ذلك بحضور أحمد حمدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

وفي بداية اللقاء أعرب محافظ الغربية عن سعادته بلقائه بالحضور وحرصه الدائم للاستماع إلى مطالبهم في أثناء جولاته المستمرة، مشيرا إلى أن تقديم تلك المساعدات هو حق أصيل من حقوقهم والذي ترعاه الدولة لتخفيف العبء عن كاهلهم.

وأجرى المحافظ حوارا مفتوحا مع الحالات الإنسانية للتعرف على متطلباتهم وظروفهم المعيشية والاجتماعية.

وشهد اللقاء مشاهد متنوعة من الفرحة والبهجة التي ارتسمت على وجوه المواطنين وذلك بعد إيجاد حلول جذرية لمشاكلهم وتلبية إنسانية لمطالبهم من تسليم بطاقات لتكافل وكرامة وتسليم بطاقات الخدمات المتكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مساعدات مالية للأسر الأولى بالرعاية.

وسلم المحافظ 7 كروت تكافل وكرامة للأسر الأولى بالرعاية و19 بطاقة للخدمات المتكاملة لذوي الهمم.

وأشار المحافظ إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكبر داعم لذوي الهمم، والدولة في عهده توليهم اهتماما كبيرا وغير مسبوق، وتحرص على رعايتهم وتأهيلهم ودمجهم في سوق العمل،كما سلم المحافظ 8 مساعدات مالية للفئات الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالأسر الأولى بالرعاية ورفع العبء عن كاهلهم بكافة الطرق الممكنة.

يأتي ذلك اللقاء ضمن سلسلة لقاءات المحافظ بالمواطنين والتي تنظمها المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل تلك الأسر، وتلبية مطالبهم واحتياجاتهم، دعما لمبدا التكافل الاجتماعي، وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار محافظ الغربية إلى أن المحافظة تسعى دائما لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المتبعة.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم البالغة باستجابة المحافظ الفورية، وحرصه على الاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم، ومحاولة تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم.