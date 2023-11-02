لجان تفتيش على المحال التجارية بمدن البحر الأحمر للتأكد من الالتزام بالتراخيص

البحر الأحمر - عماد عرفة

نظمت مجالس المدن المختلفة بالبحر الأحمر، حملات تفتيشية على المحال التجارية والمطاعم المختلفة، للتأكد من صلاحية التراخيص والانشطة المدون بها، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمراجعة كافة تراخيص المحلات التجارية والتحقق من الالتزام بمزاولة بالأنشطة المرخصة وحصر العمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بها.

وفى مدينة رأس غارب كأكد اللواء ممدوح نديم رئيس المدينة أن هناك لجنة مشكلة من تراخيص الإدارة بالادارة الهندسية، وإدارة محو الأمية بالمرور على المحلات التجارية والمطاعم والكافيهات والكافتريات، وذلك لمراجعة جميع التراخيص لتلك المنشأت والتأكد من مزاولة التشاط المرخص للمنشأة وعدم تغيير النشاط أو مزاولة نشاط غير مرخص وحصر العمال الذين لا يجيدون القراءة والكتابة بالمنشآت لفنح فصول لمحو أميتهم.

وأكد مجلس مدينة رأس غارب أن اللجنة قامت بالمرور على المنشآت بشارع الإذاعة ومراجعة تراخيص تلك المنشآت والالتزام بمممارسة الانشطة المرخصة والتأكيد على التوجه للمركز التكنولوجى لتجديد الرخص المنتهية واستخراج التراخيص للمحلات قبل نهاية المدة المحددة بنهاية شهر ديسمبر الجارى.

وفى مدينة القصير تم تشكل لجنة تفتيشية على منافذ البيع بالقصير لتفعيل الرقابة على الأسواق وضرورة الإعلان عن الأسعار بطريقة واضحة وبيع السلع بأسعار مناسبة، وتعليمات اللواء إيهاب رشاد رئيس مدينة القصير بالاستمرار في الحملات التفتيشية لمتابعة توافر السلع وجودة الأصناف وصلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

قامت الإدارات المختصة ولجان المتابعة بالوحدة المحلية لمدينة القصير وبالتنسيق مع إدارة التموين ومكتب الصحة والطب البيطرى، بحملة تفتيشية على عدد من منافذ البيع والمحلات التجارية بشارع العاشر من رمضان ومنطقة شنيشن.