قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات

كتبت هند مختار

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يحمل رقم 4184، يعتبر ميتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، الربان/ حسام ثابت عبد الحفيظ، تاريخ الميلاد 5/9/1984، رقم قومي 28409052501131، محل الإقامة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، والمفقود في حادث السفنية beata: m/v قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022.