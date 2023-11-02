قرار حكومي باعتبار ربان وبحارين مفقودين من الأموات

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، يحمل رقم 4184، يعتبر ميتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه، الربان/ حسام ثابت عبد الحفيظ، تاريخ الميلاد 5/9/1984، رقم قومي 28409052501131، محل الإقامة الدخيلة في محافظة الإسكندرية، والمفقود في حادث السفنية beata: m/v قبالة السواحل التركية بتاريخ 20/12/2022.
كما نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار ثاني للدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، يحمل رقم 41854، يعتبر ميتاً في حكم الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المشار إليه كل من، البحار سامح سيد شعبان كامل تاريخ الميلاد 10/9/1998، رقم قومي 29809102300214، محل الإقامة قرية العريان بمحافظة الفيوم، والبحار محمد جمال عبد النصار زكريا تاريخ الميلاد 1/1/1982، رقم قومي 28201010220492 محل الإقامة سيدي بشر بمحافة الإسكندرية ، واللذين فقدا نتيجة حادث حريق وغرق السفينة قبالة السواحل الصومالية بتاريخ بتاريخ 14 / 7/2022.
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