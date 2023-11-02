طلاب ينسحبون من محاضرة هيلارى كلينتون بسبب أحداث غزة

وكالات

أفادت صحيفة نيويورك تايمز، بأن مجموعة من طلاب جامعة كولومبيا انسحبوا من محاضرة ألقتها المرشحة الرئاسية السابقة هيلاري كلينتون احتجاجا على اتهام بعض الطلاب بمعاداة السامية.

ووفقا للصحيفة، قبل ذلك ظهرت على شاشات كبيرة موضوعة على شاحنة بالقرب من حرم الجامعة، صور لطلاب مع عبارة "أبرز المعادين للسامية في جامعة كولومبيا"، وجرى ذلك بعد أن وقع الطلاب على بيان يقول إن المسؤولية عن تصعيد الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي تقع بشكل لا لبس فيه على عاتق "الحكومة الإسرائيلية المتطرفة".

وبينما كانت كلينتون تلقي محاضرتها، كان هناك احتجاج في بهو المبنى: طالب خلاله الطلاب "بالدعم القانوني الفوري للطلاب المتضررين".

وقالت الصحيفة: "قبل انتهاء منتصف المحاضرة، وقف حوالي 30 طالبا، وجمعوا أجهزة الكمبيوتر وحقائب الظهر الخاصة بهم، وانضموا إلى عشرات المتظاهرين الآخرين الذين تجمعوا في بهو المبنى".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تجمع بشكل إجمالي نحو 300 طالب في محاضرة كلينتون بجامعة كولومبيا حول مشاركة المرأة في عمليات السلام.

ووفقا للصحيفة، انتظر المتظاهرون خروج كلينتون من القاعة في نهاية المحاضرة، لكنها ومحاضر آخر غادرا المبنى عبر الباب الخلفي.