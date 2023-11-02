ضمن حياة كريمة.. 124 عمارة سكنية للأسر الأولى بالرعاية فى قرى الجيزة

كتبت – مرام محمد

شهدت محافظة الجيزة نهضة حضارية، ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، فى 42 قرية بمركزى الصف وأطفيح، بما يزيد عن 1000 مشروع تنموي يغطي جميع قطاعات البنية التحتية والخدمات الرئيسية في مجالات أهمها الإسكان والصحة والتعليم والنقل، وذلك باستثمارات تجاوزت 10 مليارات جنيه.

سعت المبادرة خلال أعمال المرحلة الأولى إلى توفير سكن لائق للأسر الأكثر احتياجا ورفع مستوى معيشتهم والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والتعليمية المقدمة إليهم، بما نفذته من مشروعات خدمية وتنموية ضخمة شملت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة محطات المياه والصرف صحى، وتطوير شبكات الكهرباء والاتصالات والطرق، وإنشاء وتطوير المدارس ومراكز الشباب والمراكز الصحية، وتوفير مراكز خدمات حكومية وزراعية تلبي احتياجات المواطنين وترتقى بمستوى معيشتهم.