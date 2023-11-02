صعود المؤشر الرئيسى للبورصة 1.85% والتداولات تتجاوز 1.3 مليار جنيه

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية ، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 1.3 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.85% ليصل إلى مستوى 22848 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 28018 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.89% ليصل إلى مستوى 9706 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.86% ليصل إلى مستوى 4385 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.89% ليصل

إلى مستوى 6566 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 5157 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 9 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية للدواجن، ودلتا للطباعة والتغليف، وآسيك للتعدين-اسكوم، وعبور لاند للصناعات الغذائية، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، ووادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، والعربية لاستصلاح الأراضي، والعامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير.

كما أعلنت إدارة البورصة، تسوية (إصدار) عدد 5 آلاف وثيقة أمس الأربعاء، ليصبح عدد الوثائق القائمة عدد 2.765 مليون وثيقة بدلا من 2.760 مليون وثيقة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركات العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقابضة المصرية الكويتية بالجنيه، وراية القابضة للاستثمارات المالية، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 160 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 150 ألف سهم، 820 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة شركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والشمس للإسكان والتعمير عدد 146.4 ألف سهم، 5875 سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-الرواد 3600 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بوربرتيز للتنمية العمرانية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، وأي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 20 ألف سهم، 4412 سهم، 819.3 ألف سهم، 2.8 مليون سهم، 3.76 مليون سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات العربية لحليج الأقطان، والعبوات الطبية، ورواد السياحة-الرواد، والعربية لإدارة وتطوير الأصول عدد 95 ألف سهم، 1.3 مليون سهم، 10 آلاف سهم، 14.3 مليون سهم، على التوالي.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات نشاط بقيمة 1.103 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 30% عن الفترة المثيلة من العام السابق، وزيادة في صافي الربح بعد الضريبة 980 مليون جنيه بنسبة نمو 46%، في حين بلغ الإنتاج الكمي 178.1 ألف حاوية مكافئة بنسبة انخفاض 9%.

وحققت شركة جهينة للصناعات الغذائية، إيرادات بلغت 11.7 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023 بنسبة نمو 43%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 879 مليون جنيه بنسبة نمو 85^.

كما حققت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، إيرادات بلغت 637.6 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر عام 2023، بنسبة نمو 43.01%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 347.4 مليون جنيه، بنسبة نمو 119.2%.