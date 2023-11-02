صحة سوهاج: وفد من وزارة الصحة يتفقد وحدات "حياة كريمة" بالبلينا والمراغة

سوهاج محمود مقبول

تفقدت الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض بوزارة الصحة يرافقها الدكتور أحمد حسن أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج والدكتور محمد عبدالله رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية المتكاملة والدكتور أحمد عبدالغني مدير عام الرعاية الأساسية والدكتور محمد عاطف المشنب مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية و محمد العبد منسق حياة كريمة بمديرية الصحة والوفد المرافق لهم عدد من وحدات الرعاية الأساسية ضمن مبادرة "حياة كريمة" ومشروع أسرة بمركزي البلينا والمراغة

جاءت الجولة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ومعالي اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج حيث أستهل الوفد زيارته بوحدة بني حميل التابعة لمركز البلينا و تم تفقد أقسام الوحدة المختلفة وذلك للإطمئنان علي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين موجهاً بضرورة توافر الأدوية والمستلزمات وانضباط الأطقم الطبية مشدداً علي حسن معاملة المواطنين المترددين علي الوحدة .

واستكمل الدكتور أحمد ابوهاشم والوفد المرافق له جولته بالمرور علي وحدتي الجزازرة و الإخيضر بمركز المراغة مؤكدا علي أهمية تكثيف المرور علي جميع وحدات الرعاية الأساسية وطب الأسرة وأن المريض أهم اولوياته ولا تهاون في حقه وتم تفقد أقسام الأستقبال و التأكد من توافر أدوية الطوارئ . و تفقد أيضاً مكاتب التطعيمات و سلسلة التبريد بها و الصيدلية وعيادة تنظيم الأسرة والتعقيم وعيادات تقديم خدمات المبادرات الرئاسية المختلفة والأسنان و التعقيم ونوادي الأسرة والتوعية والتثقيف الصحي موجهاً فرق الإشراف بالمتابعة المستمرة لسير العمل.



وكيلل صحة سوهاج يتفقد حالة المترددين



وكيل الوزارة مع الوفد



جولة الوفد بوحدات حياة كريمة



مركز طب اللأسرة بقرية بنى حميلل



