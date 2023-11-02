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سلطة الطاقة الفلسطينية: خروج أغلب مستشفيات غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود

الخميس، 02 نوفمبر 2023 12:22 م
سلطة الطاقة الفلسطينية: خروج أغلب مستشفيات غزة من الخدمة بسبب نفاد الوقود آثار القصف الإسرائيلى على غزة
كتب سمير حسنى

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قال ظافر ملحم، رئيس سلطة الطاقة الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع وصول الوقود إلى قطاع غزة ما يعمق من معاناة السكان، كاشفا عن توقف غالبية مستشفيات القطاع وخروجها من الخدمة بسبب نفاد الوقود.

دعا "ملحم" فى تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، العالم إلى التحرك من أجل وقف الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الفلسطينيون في غزة.

كان وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، قال إن الفشل في التحرك الآن بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتى وصفها بالأزمة العالمية، ستكون له عواقب تتجاوز المنطقة بكثير، وأنها ستترك ندوبا لا تُمحى على حياة الملايين. في ختام زيارته للشرق الأوسط،

ووفق مركز إعلام الأمم المتحدة قال جريفيث، إن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين تمثل أحدث الفظائع التي تصيب سكان غزة، حيث دخل القتال مرحلة أكثر رعبا، مع عواقب إنسانية مروعة بشكل متزايد.







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