سبب مثول الفنانة نسرين طافش أمام المحكمة بعد حكم حبسها 3 سنوات فى"شيك بدون رصيد"

كتب أحمد إسماعيل

عقب صدور حكم من محكمة جنح الشيخ زايد غيابيا ضد الفنانة نسرين طافش بالحبس لمدة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بسبب شيك بدون رصيد، تمثل الفنانة نسرين طافش يوم الإثنين المقبل أمام محكمة جنوب الجيزة الابتدائية الدائرة 16 جزئى جنح أكتوبر، للاستكتاب أمام المحكمة تمهيدا لإرسال الاستكتاب إلى خبراء التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى لإعداد تقرير بصحة التوقيع من عدمه.

وأسندت النيابة العامة لنسرين طافش بدائرة الشيخ زايد بتاريخ 30 يناير 2023 أنها أصدرت بسوء نية شيك لصالح المجنى عليها نشوى صفاء الدين بمبلغ قدره 4 ملايين جنيه، وتم إحالة القضية التى حملت رقم رقم 1636لسنة 2023 إلى المحاكمة.

وتخلص واقعة الدعوى حسبما استقر فى يقين المحكمة - فيما ثبت بالأوراق ومحضر جمع الاستدلالات سند الجنحة من بلاغ المجنى عليه من قيام المتهمة بإصدار شيك بنكى مورخ في 30 يناير الماضى لصالح المجنى عليها بالمبلغ المشار إليه وتبين أنه لا يقابله رصيد قائماً وقابل السحب وذلك مع علم المتهمة بذلك.

وقدم دفاع المجنى عليها سندا لدعواه صورة ضوئية من شيكات بنكية بذات التاريخ يتضمن أمرا من المتهم إلى البنك بأن يدفع إلى المجنى عليه المبلغ ومزيل بتوقيع المتهم وكذلك صورة ضوئية من رفض البنك للشيك لعدم كفاية الرصيد .

وقد قضت المحكمة بجلسة 26 يونيو 2023 غيابياً بحبس المتهمة ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرين ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً.