رجل أعمال سيناوى: الدولة أنفقت 750 مليار جنيه لتنمية سيناء فى 10 سنوات

كتب عبد الحليم سالم

أشاد رجل الأعمال السيناوى خالد رضا الله عضو غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية بجهود الدولة لتنمية سيناء وإنفاق نحو 750 مليار جنيه على مشروعات التنمية خلال 10 سنوات، وفق الأرقام المعلنة من الحكومة.

وأضاف رضا الله لـ"اليوم السابع" أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، لإطلاق مرحلة تنموية جديدة في سيناء، جاء في وقته، للقضاء تماما على الشائعات، وعلى نية إسرائيل توطين الفلسطينيين في سيناء، وإجبارهم على الهجرة من قطاع غزة، موضحًا أن عودة أهالى سيناء سواء لمناطق الشيخ زويد أو رفح هو أكبر رد على خطة التطوير الجديدة والمجتمعات العمرانية والمجمعات التنموي التى أطلقتها الدولة.

وأوضح أنه وفقا لما أعلنته الحكومة سيتم تنفيذ 13 مشروعا سياحيا فى شمال سيناء واستثمارات بـ 2.5 مليار جنيه، علاوة على أن يكون هناك 21 تجمعا تنمويا حضريا فى شمال سيناء، وهى أمور تصب تماما في صالح التنمية خاصة مع الإعلان عن إنفاق نحو 115 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالى شمال سيناء.

كما أشاد خالد رضا بخطة الدولة التي تستهدف مشروعات فى سيناء، ومنها 8.7 مليار جنيه فى الخدمات التعليمية و 8.3 مليار جنيه مشروعات فى الخدمات الصحية، ومن المستهدف حجم تنمية ومشروعات تقدر بـ 363 مليار جنيه في سيناء مما يجعلها مساهم كبير في الاقتصاد الوطنى مستقبلا.