دار الإفتاء توضح طرق التواصل للحصول على الفتوى..اعرف الخطوات

كتب لؤى على

أوضحت دار الافتاء طرق التواصل معها للفتاوى وتكون من خلال الموبايل أو الأرضي (107) مسجل ومباشر وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

تليفون (0020225970400) من خارج مصر مسجل، وتعمل هذه الخدمة من 9 صباحًا وحتى 9 مساءً يوميًّا ما عدا يوم الجمعة والأجازات الرسمية.

فاكــس: 25926143 مع رجاء ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة.

أو من خلال الموقع عبر الرابط الآتي:

https://www.dar-alifta.org/ar/fatwarequest/طلب-فتوي

تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة

ويمكن الحصول على الإجابة بإحدى الطرق الآتية:

الطريقة الأولى:

الدخول إلى صفحة الاستعلام عن فتوى

https://www.dar-alifta.org/ar/FatwaQuery/استعلام-فتوي

استخدام الرقم الذي احتفظت به سابقًا في الاستعلام عن سؤالك.

الطريقة الثانية:

إذا كنت قد أدخلت بريدك الإلكتروني عند السؤال فقم بتفقُّده؛ لأننا سوف نرسل لك إعلامًا بأن سؤالك قد تمت الإجابة عليه. مع العلم أن أقصى عدد للحروف هو 1000 حرف.

كما يمكن طرح الأسئلة الشرعية من خلال برنامج الفتاوى لنظام ios من خلال الرابط الآتي:

‏https://apps.apple.com/us/app/dar-alafta/id1119538483?ls=1

ولنظام android من خلال الرابط الآتي:

‏https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dareleftaa

تعمل هذه الخدمة حاليا 24 ساعة

كما يمكن طرح الأسئلة خلال مواعيد البث المباشر بالفيديو للرد على الفتاوى مباشرة على صفحة الفيس بوك من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع الساعة 1 ظهرًا.

البث على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية

‏https://www.facebook.com/EgyptDarAlIfta

لحجز موعد فتوى من خلال الرابط

https://www.dar-alifta.org/appointment/book/حجز-موعد

- يمكنكم من خلال النافذة حجز موعد مقابلة شخصية مع الإدارات المختصة بدار الإفتاء المصرية

- يجب الحضور في الموعد المحدد ، وفي حالة التخلف عن الموعد يعتبر الموعد لاغيا

- عند التأخر عن موعد الحجز المحدد مسبقًا مع إدارة الفتوى الشفوية يلغى الحجز ويمكنكم حجز دور عادي مثل المستفتيين الحاضرين ويكون الدور حسب أسبقية الحضور.

- مسائل الطلاق يجب حضور الزوج بنفسه.

- متطلبات عقد جلسة النزاع: يجب حضور أطراف النزاع والاوراق المتعلقة بموضوع المنازعة.