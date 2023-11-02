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حوار مفتوح حول كتاب "طه حسين الإنسان والمشروع" بقصر ثقافة أسوان اليوم

الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:00 ص
حوار مفتوح حول كتاب "طه حسين الإنسان والمشروع" بقصر ثقافة أسوان اليوم طه حسين عميد الأدب العربى
أسوان – عبد الله صلاح

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يستضيف فرع ثقافة أسوان، اليوم الخميس، حوارا مفتوحا للدكتور صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى، حول كتابه "طه حسين الإنسان والمشروع"، ويدير اللقاء الذى يعقد بقصر ثقافة العقاد بمدينة أسوان، الدكتور أشرف جابر.

وصدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيونى، كتاب "طه حسين.. الإنسان والمشروع" استطرادات عن زمنه وزماننا، للدكتور صبرى حافظ أستاذ الأدب العربى الحديث والمقارن، ضمن إصدارات سلسلة كتابات نقدية.

ويضم الكتاب اثنى عشر فصلاً هى: أيام طه حسين ومعاركه، الرد بالإبداع على الحملة الجائرة، أيام استقلال الجامعة ومعاركها، لجج التخلف ومستقبل الثقافة، أيام التعليم وخيبة الأمل في الأزهر، درء الحرب وإنشاء جامعة الإسكندرية، الصراع بين القديم والجديد، السفر إلى أوروبا ونعمة الحب، انتهاء الحرب والدرس.. وثورة 1919، الكاتب المصرى واستشراف المستقبل، الوزير: بين المسار والمآل، تأملات فى الإسلاميات.







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