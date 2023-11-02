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حملة فريد زهران تعلن اختيار "الشمس" رمزا لمرشحها فى انتخابات الرئاسة 2024

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:36 م
حملة فريد زهران تعلن اختيار "الشمس" رمزا لمرشحها فى انتخابات الرئاسة 2024 المرشح الرئاسي فريد زهران
مصطفي عبد التواب / سمر سلامة

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تقدم حسني سبالة، المستشار القانوني لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، للهيئة الوطنية للانتخابات لاختيار الرمز الانتخابي للمرشح، هذا وقد تم اختيار "الشمس" رمزاً للمرشح، ورقمه في كشوف المرشحين ( 2 ).
 
وكان فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، قد تقدم بأوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة للهيئة الوطنية للانتخابات.
 
وحصل زهران على تزكيات من أعضاء مجلس النواب، تدعم ترشحه فى انتخابات الرئاسة، حيث تجاوزت عدد التزكيات النصاب القانوني المطلوب للترشح بالانتخابات وهو 30 عضوا بمجلس النواب، وشملت التزكيات نواب الحزب المصرى الديمقراطى، ونواب حزب العدل وأحزاب أخرى ومستقلين.






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