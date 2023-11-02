حملة تموين بورسعيد يضبط 5 أطنان ملح الطعام مجهول المصدر

بورسعيد محمد فرج

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، برئاسة محمد عوض، حملة تموينية مكثفة بالأسواق والسوبر ماركت والمطاعم، والمخابز تحت إشراف محمد حلمى وكيل المديرية للتأكد من مدى صلاحية المنتجات والمواد الغذائية لحماية المواطنين من السلع الفاسدة.

ومن جانبها تمكنت الحملة التى شارك خلالها كل من محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية وأشرف المليجى وهايدى جهاد وسحر الجمل من ضبط 5 طن ملح الطعام مجهول المصدر بدون مستندات أو فواتير تدل على نشأته، مما يتسبب فى أضرار جسيمة على صحة المواطنين .

بالمخالفة للقرار 45 لسنة 2022 الخاص بحظر تداول السلع الغذائية مجهولة المصدر بأى صورة من الصور وعلى الأخص عرضها للبيع أو حيازتها بقصد الاتجار.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على الكمية المضبوطة، تمهيداً لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.