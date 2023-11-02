تعرف على الخريطة الصنفية لمحصول الفول

كتبت أسماء نصار

تستهدف وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول الفول البلدى، وذلك من خلال خطة واضحة للتوسع في زراعته، عن طريق أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية وأيضا زراعته فى الأراضى الجديدة.

وفى التقرير التالى نتعرف على الخريطة الصنفية لمحصول الفول البلدى:

1- سخا 1:

يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البنى والصدأ، مبكر النضج وتجود زراعته في كل محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي . نباتاته قوية النمو متوسطة التفريع، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم يتراوح وزن الــ 100 بذرة بين 85 - 90 جرام .

2- جيزة 716:

صنف مستنبط بالتهجين - يتميز بمقاومته لأمراض التبقع البني والصدأ ، مبكر النضج بحوالي 15 يوماً عن الأصناف الأخري ، ويصلح لأغراض التكثيف المحصولي ، وتجود زراعته في محافظة الدقهلية وبعض محافظات وسط وجنوب الدلتا - غزير التفريع ، ومقاوم للرقاد يبدأ في الازهار بعد 50 - 55 يوماً من الزراعة ، البذور ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم ، يتراوح وزن الـ 100 بذرة من 80 - 85 جرام .

3- جيزة 843:

صنف مستنبط بالتهجين، يتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، يتفوق علي الأصناف الأخري في الأراضي الموبوءة بالهالوك بحوالي 55 -60 %، ويتساوي في الإنتاجية مع أصناف الوجه البحري الموصي بزراعتها في الأراضي الخالية من الهالوك، وتجود زراعته في محافظات الوجه البحري ومصر الوسطي ولا ينصح بزراعته بمنطقة النوبارية، نباتاته قوية - متوسطة التفريع ، ويبدأ في الإزهار بعد 45 -50 يوما من الزراعة ، البذور الناضجة لونها بني فاتح- ذات سرة سوداء - متوسطة الحجم - ويتراوح وزن الــ 100 بذرة 60 -65 جرام .

4- مصر 1:

صنف مستنبط حديثاً بالتهجين، مقاوم للهالوك ويتحمل الإصابة بالأمراض الورقية، ويمكن زراعة هذا الصنف في محافظات جنوب الدلتا بالاضافة إلى مصر الوسطي والعليا . نباتاته قوية ، متوسطة التفريع ، مقاومة للرقاد ويبدأ في الإزهار بعد 55 - 60 يوماً من الزراعة البذور الناضجة متوسطة الحجم لونها بني فاتح - ذات سره سوداء .

5- نوبارية 1:

صنف جديد مستنبط حديثاً بالانتخاب الفردي من الصنف جيزة بلانكا - مقاوم لأمراض التبقع البني والصدأ ، تجود زراعته في الأراضي الجديدة خاصة الجيرية بمنطقة النوبارية والبستان ، النباتات متوسطة الطول - غزيرة التفريع ، القرون طويلة شمعية محززة عند النضج ، البذور كبيرة الحجم - لون القصرة بني فاتح مشوب بخضرة - ذات سرة بيضاء يبدأ في الإزهار بعد 70 - 75 يوماً من الزراعة ، ويتراوح وزن الـ 100 بذرة من 100 - 110 جرام.