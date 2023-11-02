تطوير منظومة القراءات والتحصيل وتركيب شرائح إلكترونية للعدادات بمياه بنى سويف

نفذت شركة مياه الشرب و الصرف الصحى ببنى سويف برئاسة المهندسة، دينا عمر سليمان، ورشة عمل "تطوير منظومة القراءات والتحصيل باستخدام الوحدات المحمولة، وتركيب شرائح إلكترونية NFC للعدادات للتحكم بالقراءات" و التى تمت من خلال الإدارة العامة للتدريب بالتعاون بين الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات والإدارات العامة للإيرادات والعدادات، من خلال الشركة المطورة للأنظمة والتى استهدفت السادة المحصلين فى إطار رفع كفاءة منظومة العمل والبرامج الحديثة وتطويرها باستمرار ومواكبة التطور التقنى فى مجال تكنولوجيا المعلومات وضرورة وأهمية التحول الرقمى والتطور التكنولوجى بما يساهم فى تقديم خدمات مميزة للمواطنين.

وحسب بيان لشركة مياه بنى سويف ، يأتى ذلك فى إطار حرص الشركة الدائم و المستمر على الارتقاء بمستوى جودة الخدمة المقدمة و تسهيل كافة الإجراءات اللازمة لسرعة تقديم الخدمات للمواطنين بآلية و منهجية وكذلك اكتساب رضاهم و التأكيد باستمرار على تحصيل قيمة فاتورة سليمة و فعلية لاستهلاك المياه.