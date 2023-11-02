تداول 9 آلاف طن و534 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 534 شاحنة و85 سيارة ، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع ، 290 شاحنة و67 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 244 شاحنة و18 سيارة .
حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين دليلة والحرية ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2235 طن بضائع و208 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لأربع سفن وهى آيلة، كوين نفرتيتى، بريدج واور ، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1300 راكب بموانيها
كما أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر مساء أمس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 9000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 461 شاحنة و 737 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 296 شاحنة و 728 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع ، 165 شاحنة و 9 سيارة .
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين دليلة والحرية فيما شهد الميناء بالأمس رحلة مكوكية ( وصول – سفر ) للسفينة بوسيدون إكسبريس ، كما شهد ميناء نويبع تداول 2220 طن بضائع و 185 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين وهى آيلة وبريدج.
كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحرية 2 وعلى متنها 621 سيارة بوزن 1242 طن قادمة من جدة ، وسجلت موانىء الهيئة وصول وسفر 1150 راكب بموانيها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة