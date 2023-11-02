تخصصات العيادات المسائية فى التأمين الصحى بمنوف.. تعمل من 4 إلى 8 مساء

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور رمضان شرف مدير العيادة الشاملة للتأمين الصحى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، وجود فترة مسائية فى العديد من التخصصات ومنها: "القلب، الباطنة، العظام، الرمد، الأنف والأذن" وغيرها التخصصات فى عيادة التأمين الصحى بمدينة منوف التابعة لفرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية، حيث تعمل طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة، من الساعة 4 مساء حتى 8 مساء يوميا.

وأضاف مدير عيادة التأمين الصحى بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"لليوم السابع"، أننا نستقبل يوميا ما لا يقل عن 300 مريض فى جميع التخصصات، تحت إشراف الدكتور السيد عبد السلام مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة المنوفية.

وأكد مدير العيادة أنه لا يوجد عجز فى الأطباء بجميع التخصصات نهائيا.

وأوضح شرف "نعمل من إجل وصول الخدمة الصحية إلى مستحقيها، بالإضافة إلى إنهاء أوراق المرض الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية بالمستشفيات المتعاقد مع التأمين الصحى، ولدينا لجان فى جميع التخصصات ومنها القلب، الأورام، الباطنة، العظام، وغيرها من التخصصات، لعرض المرضى لتحديد الإجازات المرضية، بالإضافة إلى صيدلية تعمل من الساعة الثامنة صباحا حتى الثامنة مساء".