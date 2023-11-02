اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 08:46 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تمدد عمليات التفتيش على حدودها مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية

الخميس، 02 نوفمبر 2023 07:38 م
بولندا تمدد عمليات التفتيش على حدودها مع سلوفاكيا للحد من الهجرة غير الشرعية بولندا
أ ش أ

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أعلن وزير الداخلية البولندى ماريوس كامينسكى اليوم /الخميس /أنه سيتم تمديد عمليات التفتيش والمراقبة المؤقتة على حدود بولندا مع سلوفاكيا لمدة 20 يومًا أخرى، حتى 22 نوفمبر المقبل.

ونقلت صحيفة ذا فيرست نيوز البولندية عن كامينسكى قوله "إنه بموجب اللائحة الجديدة، يمكن عبور الحدود مع سلوفاكيا فى ثمانية طرق وثلاثة معابر للسكك الحديدية و11 معبرًا للمشاة، ولكن لا يمكن عبورها فى نقاط مثل الممرات الجبلية فى جبال تاترا.


وذكرت الحكومة البولندية إن قراراتها لتشديد الضوابط تتماشى مع قانون شنجن، وتهدف إلى الحد من حركة المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أوروبا عبر ما يسمى بطريق البلقان.


وكانت الحكومة السلوفاكية الجديدة قد قررت الثلاثاء الماضى نشر تعزيزات أمنية على حدود المجر لمواجهة الهجرة.

 

 







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