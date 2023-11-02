بولندا تتسلم راجمات الصواريخ تشونمو من كوريا الجنوبية

أ ش أ

أعلن وزير الدفاع البولندى ماريوس بلاتشاك، اليوم الخميس، أنه جارى حاليًا تسليم الجيش البولندى راجمات الصواريخ تشونمو كيه 239 الكورية الجنوبية الصنع.

ونقلت صحيفة "ذا فيرست نيوز" البولندية عن ماريوس قوله على منصة "إكس": "إن الجيش البولندى قد تم تجهيزه بالفعل بقاذفتى مدفعية صاروخية كاملة من طراز تشونمو كيه 239، وسيتم تجميع 15 وحدة تشونمو أخرى معًا فى مصنع للصلب فى بولندا".

وقال بلاتشاك إنه سيتم تسليم إجمالى 218 قاذفة، إلى جانب الحزم اللوجستية والتدريبية وإمدادات الذخيرة، إلى القوات المسلحة البولندية قريبًا.

واشترت بولندا، وحدات تشونمو بموجب عقد بقيمة 3.55 مليار دولار أمريكي، ومن المقرر أن يتم تسليمها إلى بولندا بين عامى 2023 و2027، وتم تركيب أول ثلاث قاذفات على الهيكل البولندى فى كوريا الجنوبية وشحنها إلى بولندا فيما سيتم وضع المزيد من وحدات تشونمو على الهيكل البولندى الصنع فى مصنع الصلب.

وطلبت بولندا مؤخرًا معدات عسكرية حديثة أخرى من كوريا الجنوبية، بما فى ذلك دبابات K2 Black Panther ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع K9 وطائرات التدريب القتالية FA-50، ردًا على التهديدات المتزايدة من روسيا بعد غزوها أوكرانيا، مما أدى إلى بدء أكبر صراع عسكرى فى أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، وفقًا للصحيفة.