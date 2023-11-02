تم نشر الوثيقة على موقع المعلومات القانونية الرسمية التابع للكرملين ويدخل القانون حيز التنفيذ - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - اعتبارا من تاريخ نشره رسميا، حيث جاء فى المذكرة المرفقة بالقانون، أن سبب اعتماد القانون يعود إلى إنهاء عضوية روسيا فى مجلس أوروبا.

وكان هذا الالتزام موجودا فى السابق فى القوانين الروسية المتعلقة بالأحكام العرفية وحالات الطوارئ ، وهذه القوانين تتضمن أيضا قاعدة تقضى بإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بشأن فرض هذه الأحكام فى البلاد. وستبقى هذه القاعدة سارية المفعول لاحقا.