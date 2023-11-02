برنامج تأهيلى فى التحول الرقمى للطلاب ذوى القدرات الخاصة بجامعة أسيوط

أسيوط هيثم البدرى

شهد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط، انطلاق البرنامج التأهيلى الأول، للطلاب ذوى القدرات الخاصة للحصول على شهادة التحول الرقمى، والذى ينظمه مركز رعاية الطلاب ذوى الإعاقة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش المشرف العام على الأنشطة الطلابية، وإشراف الدكتور محمد حسين موسى مدير المركز، والدكتور جمال الصاوى المدير الإدارى للمركز، والمهندسة دينا مهنى مسئول IT.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط ، أن البرنامج التدريبى المؤهل للحصول على التحول الرقمى يأتى ضمن أنشطة المركز المتنوعة، والتى تعد امتدادًا لأنشطة الجامعة الهادفة؛ لخدمة أبنائها من الطلاب ذوى القدرات الخاصة، ومواكبة كل ما هو جديد، ومتطور من أجل التوسع فى الخدمات المقدمة، وعدم اقتصارها على الخدمات التعليمية فقط؛ لتشمل بذلك كافة الخدمات الطبية، والنفسية، والاجتماعية، والأنشطة الطلابية.

وأوضح رئيس الجامعة أن ذلك يعد استكمالًا للأهداف الاستراتيجية للمركز، وفى إطار رؤية الجامعة لدمج طلابها من ذوى القدرات الخاصة فى المجتمع الجامعى، وتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم لهم، فضلاً عن مشاركتهم فى عملية التحول الرقمى من خلال تنظيم الأنشطة، والبرامج التدريبية، التى من شأنها؛ تنمية مهاراتهم المعرفية، وتزويدهم بالمعلومات التكنولوجية الحديثة، مشيراً إلى أن التحول الرقمى أصبح اتجاهًا عصرياً؛ يتوافق مع طبيعة متغيرات العصر، ومتطلباته، وشرطًا لبناء المعرفة فى المجمتع.

وأشار رئيس جامعة أسيوط، إلى أن الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، لا تألو جهداً فى سبيل تقديم الخدمات، وتحقيق التطلعات الخاصة بأبنائها من ذوى القدرات الخاصة، وتلبية متطلباتهم، وتمكينهم فى شتى المجالات؛ ليصبحوا جزءاً أصيلاً من النسيج الوطنى، وتضعهم فى مقدمة اهتماماتها من خلال تضافر الجهود الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدنى، ومؤسسات القطاع الخاص.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، أن البرنامج تم تنظيمه لأول مرة على مستوى الجامعات المصرية انطلاقاً من اهتمام الدولة المصرية بالتحول الرقمى، وحرص الجامعة على بناء، وتنمية قدرات طلابها من ذوى القدرات الخاصة، وبناء شخصياتهم؛ بما يتواكب مع رؤية مصر 2030، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات، والقرارات التى من شأنها؛ التيسير عليهم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة لهم، وإرساء مبادئ العدالة فى تكافؤ الفرص، وضمان ممارستهم لكافة الحقوق، وتقديم المزايا لهم فى شتى المجالات.

وأضاف الدكتور محمد حسين موسى، مدير المركز أن البرنامج التأهيلى يقوم بتنفيذه المدرب شهاب الدين جميل أبو الفتوح من ذوى القدرات الخاصة ( كفيف)، ويضم (7) مستويات للتحول الرقمى:( Word)، ( Excel) ( Power Point)، (Access)، (Mobile)، (Web) (IT)، وعدد الساعات التدريبية (63)، ويكون عدد الدراسين فى المستوى (16) طالباً؛ لمدة ثلاثة أيام، وذلك خلال الفترة من 1 نوفمبر الجارى، وحتى مايو 2024م.