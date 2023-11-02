اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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بايدن: 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجى الجنسية غادروا قطاع غزة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 09:59 م
بايدن: 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجى الجنسية غادروا قطاع غزة بايدن
وكالات

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أعلن الرئيس الأمريكى جو بايدن اليوم الخميس أن 74 مواطنا أمريكيا من مزدوجى الجنسية غادروا قطاع غزة إلى مصر.
 
وقال بايدن فى المكتب البيضاوى عند استقباله رئيس جمهورية الدومينكان لويس أبى نادر “أنباء سارة. أخرجنا اليوم 74 أميركيا، من مزدوجى الجنسية”.
 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومى جون كيربى للصحفيين فى وقت لاحق الخميس إن “74 من المواطنين الأميركيين وأفراد عائلاتهم وصلوا حتى الآن إلى الجانب المصرى”.
 
وأضاف “بالإضافة إلى الأمريكيين الخمسة الذين غادروا أمس (الأربعاء). وأريد أن أؤكد أن هذه الأرقام تتغير بسرعة”.
 
وغادر مئات من الأجانب ومزدوجى الجنسية غزة الخميس.
 
وأعلنت مصر أنها تعتزم المساعدة في إجلاء سبعة آلاف من الأجانب ومزدوجى الجنسية عبر معبر رفح، فيما قال متحدث باسم الجانب الفلسطينى من المعبر الحدودى إن نحو 100 شخص تمكنوا من المغادرة الخميس.






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