انطلاق البطولة الإقليمية لطلاب التربية الخاصة والدمج بمشاركة 5 محافظات

وأكد محافظ الغربية اهتمام الدولة بذوي الهمم، وخاصة بطلاب مدارس وفصول التربية الخاصة والدمج، وتبني أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمج الأشخاص أصحاب الهمم بالمجتمع والحد من الإعاقة، وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل للمعاقين وأسرهم في مجتمعاتهم المحلية بل وفي أماكن سكنهم، وتسهيل مشاركة ذوي الهمم في الأنشطة الثقافية من خلال التوسع في أنشطة وبرامج فصول تنمية المواهب، وافتتاح وتشغيل قاعات المكفوفين للموسيقى والفنون المُجهزة بالعديد من الكتب المطبوعة والمطبوعات بطريقة "برايل" وقاعات الفنون والتراث الشفهي.

كما أكد المحافظ على تقديم كافة سبل الدعم للطلاب والطالبات وحرصه على الزيارة المتكررة لمدارس الصم وضعاف السمع، ومدارس النور للمكفوفين، ومدارس التربية الفكرية والخاصة بالمحافظة، ومشاركته الطلاب في الأنشطة المختلفة، ودعمه المدارس ببعض الاحتياجات وتكريم المتميزين منهم في كافة المجالات.

من جانبه أوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية أن محافظة الغربية حصلت في المسابقة الاقليمية على ٧ مراكز كالتالي

مركز اول في لعبة دفع الجلة بنين،والمركز الثاني في لعبة دفع الجله بنين،المركز الثاني في لعبة دفع الجلة بنات ،المركز الاول العاب قوي ،والمركز الثاني سباق 100 متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق 100 متر عدو بنين،والمركز الثالث سباق 100 متر عدو بنات ،والمركز الثالث في مسابقة العزف ، وتم تكريم و توزيع الميداليات علي جميع الطلاب الفائزين علي مستوي المحافظات المشاركة.