انضمام طائرة الأحلام السابعة طراز B787-9 لأسطول شركة مصر للطيران

كتبت رحاب نبيل

انضمت ، اليوم الخميس، الطائرة السابعة من طراز دريم لاينر B787-9 والمعروفة باسم طائرة الأحلام لأسطول الناقل الوطني مصر للطيران، وذلك ضمن صفقة شراء 8 طائرات من طراز B787-9، علي ان تنضم الطائرة الثامنة والأخيرة للأسطول في عام 2024.

وكانت تسلمت شركة مصر للطيران 6 طائرات طراز الدريملاينر B787-9 ، وتعمل ضمن أسطول الناقل الوطني دون أي مشكلات، ويتبقى ضمن صفقة التعاقد طائرة واحدة، ليكون إجمالي طائرات الدريملاينر 8 طائرات بأسطول مصر للطيران.

وتتميز هذه الطرازات بقدرتها على قطع مسافة ما بين 14.800 إلى 15.700 كم دون توقف، وتعد الطائرة الأفضل في توفير الوقود، ويبلغ معدل انضباطها في الإقلاع إلى 99% على مستوى العالم، وتم تطويرها لتصبح أقل في استهلاك الوقود بـ20% مقارنة بمثيلاتها من الطائرات التجارية.

ويتسع هذا الطراز لعدد 309 مقعد، منقسمة إلى 30 مقعدًا من الفئة الماسية الـSuper Diamond Full-flat Bed في درجة رجال الأعمال و 279 مقعدًا بالدرجة السياحية مزودة بكل وسائل الرفاهية.