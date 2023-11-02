انتهاء اليوم الخامس من مرحلة الفصل فى الطعون على انتخابات الرئاسة بالإدارية العليا

كتب - أحمد عبد الهادى

انتهت المحكمة الإدارية العليا، من اليوم الخامس في مرحلة الفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية، وذلك كما حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات، لتكون المدة بدأت من الأحد الموافق 29 أكتوبر وتستمر حتى الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، لمدة 10 أيام، للفصل في الطعون، ويتم نشر ملخص الحكم فى الجريدة الرسمية وجريدتى الجمهورية والأخبار على نفقة خاسر الطعن؛ جاء ذلك حسب الجدول الإجرائى والزمنى المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وانتهت المحكمة الإدارية العليا، من مدة استقبال الطعون علي الانتخابات الرئاسية، في الرابعة عصر السبت الماضي، وقيدها بجدول المحكمة، وذلك حسب الجدول الزمني المحدد من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات الذي اقر فتح باب تلقي الطعون امام المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة يومي الجمعة 27 أكتوبر و السبت 28 أكتوبر.

وأكد مصدر بمجلس الدولة، أن جدول المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، فتح باب تلقى الطعون منذ الساعة التاسعة صباح الجمعة ، وأستمر حتى الساعة الرابعة عصر السبت، حسب المدة المحددة، ولم يستقبل أي طعون على المرشحين للانتخابات الرئاسية حتى نهاية المدة المحددة.

وسبق وأعلنت الهيئة الوطنية عن عدم تلقيها ثمة اعتراضات من قبل طالبي الترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، وتقدم للهيئة الوطنية للانتخابات 4 مرشحين منذ فتح باب الترشح فى 5 أكتوبر، حتى 14 أكتوبر، بأوراق ترشحهم في الانتخابات الرئاسية، وهم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والمرشح فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس الحزب الشعب الجمهورية.

وعقب الانتهاء من الإجراءات القانونية للترشح يختار المرشح رمزا انتخابيا من بين 15 رمزا تم تحديدهم وهى رمز النجمة والشمس والأسد والحصان والنسر والديك والميزان والطائرة وساعة اليد والنخلة والمركب والمظلة والتليفون والنظارة والسلم.