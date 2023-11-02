اليونيفيل: انفجار قذيفتين قرب موقع لنا بالجنوب وأضرار جسيمة بجداره

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قال المتحدث الرسمى باسم قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل)، أندريا تيننتى، أن قذيفتين سقطتا وانفجرتا أمس على بعد 10 أمتار من موقع لليونيفيل بالقرب من بلدة بيت ليف بجنوب لبنان، مما ألحق أضرارًا جسيمة بجدار وأضرارًا طفيفة بسيارة تابعة لليونيفيل، موضحًا أنه الجنود كانوا فى الملاجئ فى ذلك الوقت ولم يصب أحد بأذى.

وأوضح تيننتى - فى بيان له اليوم - أن اليونيفيل تعرب مجددًا عن قلقها البالغ إزاء تعرض مواقع للقصف خلال تبادل إطلاق النار، مما يعرض حفظة السلام وأى مدنيين قد يبحثون عن ملجأ هناك للخطر.

وأدان أى استخدام للمناطق القريبة من مواقع اليونيفيل لشن هجمات عبر الخط الأزرق، وأى استهداف للمناطق القريبة من مواقعنا لأى سبب من الأسباب، مذكرًا الجميع بأن الهجمات على حفظة السلام جريمة وانتهاك للقانون الدولي.

وأكد المتحدث باسم اليونيفيل، أنه على الرغم من هذا الحادث والحوادث السابقة، إلا حفظة السلام فى مواقعهم ويقومون بمهامهم، مشددًا على أن اليونيفيل تعمل بنشاط على تهدئة التوترات واستعادة الاستقرار على طول الخط الأزرق إلى جانب واصل حثّ الجميع على وقف إطلاق النار ووقف أى أعمال قد تعرّض المدنيين أو موظفى الأمم المتحدة للخطر.