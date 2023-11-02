اليمن يشارك فى اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية

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شاركت الجمهورية اليمنية، في أعمال اجتماعات معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية (SMIIC) التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، المنعقد بمدينة مكة المكرمة.



تأتي مشاركة اليمن - حسبما أفادت قناة (اليمن) الفضائية الرسمية، اليوم الأربعاء باعتباره عضوا في معهد المواصفات والمقاييس الإسلامية (SMIIC) وضمن مشاركة وفود لأكثر من 45 دولة إسلامية ومنظمة دولية إقليمية ومشاركة رؤساء أجهزة التقييس بالدول العربية والإسلامية، حيث تضمنت لقاءات اللجان الاستراتيجية ومجلس الإدارة والاجتماع الثامن عشر للجمعية العمومية للمعهد (SMIIC).



وخرجت الاجتماعات، بقرارات وتوصيات تدعم العمل الاسلامي المشترك بما يضمن تعزيز البنية التحتية للجودة ودعم احتياجات الدول الأعضاء في مجال أنشطة التقييس، وتعزيز النمو الاقتصادي والصناعي؛ مما يسهم في تسهيل التجارة البينية بين الدول الإسلامية ونفاذ منتجاتها إلى الأسواق العالمية.



الجدير بالذكر، أن معهد المواصفات والمقاييس للدول الإسلامية، هو أحد الأجهزة الإسلامية المتخصصة التي تهدف إلى تعزيز القدرات الفنية وتطوير المواصفات القياسية والبنية التحتية للجودة في البلدان الإسلامية وتفعيل دور أنشطة التقييس في دعم وتيسير التبادل التجاري الإسلامي.