النيابة العامة تحاصر جريمة إخفاء وطمس أرقام لوحة السيارة المعدنية.. التفاصيل

كتب - أحمد عبد الهادى

انتشرت في الفترة الاخيرة تكرار ارتكاب مخالفة طمس لوحة السيارات ، فالنيابة العامة خلال الفترة الماضية رصدت تكرار ذلك، ومنها إخفاء أرقام لوحات السيارات المعدنية أو طمسها، وذلك فى محاولة للإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

ودفع المستشار محمد شوقي النائب العام، إلى إصدار توجيهاته إلى كافة نيابات الجمهورية، بمجابهة ومواجهة جرائم التلاعب في اللوحات المعدنية للمركبات الآلية؛ التي تشمل قيادتها بدون لوحاتٍ أو طمسها أو تغييرها أو إجراء أي تعديل فيها، على اختلاف صور التلاعب.

ووجه النائب العام بتقديم مرتكبي تلك الجرائم إلى المحاكمة الجنائية، متى توافرت الأدلة ضدهم، وذلك في ضوء ما لُوحِظَ للنيابة العامة من تواتر ارتكابها، وما لذلك من أثرٍ في محاولة الإفلات من العقاب، والإضرار بالعدالة في تتبع مرتكبي الجرائم المختلفة.

وتتراوح المخالفة المالية لعقوبة المخالفة المروية فى إخفاء اللوحة المعدنية بين 300 جنيه لـ1500 جنيه ووقف الرخصة لمدة تصل لـ6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها.

وفى حالة استخدام السيارة لارتكاب جريمة أو وقوع منها حادث سير وكانت اللوحات مطموسة فان ذلك وفقا لقانون العقوبات تصل العقوبة للحبس.