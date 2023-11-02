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الصحة الفلسطينية: 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا شمال غزة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 02:45 م
الصحة الفلسطينية: 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا شمال غزة الدمار في غزة
كتب أحمد جمعة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الخميس، تسجيل 1000 شهيد وجريح ومفقود فى مجزرتى جباليا التى ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيما أعربت فرنسا عن قلقها العميق إزاء الخسائر الفادحة التي تكبدها المدنيون الفلسطينيون نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية - في بيان - أن فرنسا تشعر بقلق بالغ إزاء الخسائر الفادحة التي لحقت بالسكان المدنيين نتيجة للقصف الاسرائيلي الذي استهدف مخيم جباليا، معربة عن تعاطفها وتضامنها مع الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت الخارجية أن حماية السكان المدنيين هو التزام بموجب القانون الدولي وملزم للجميع، وتجدد الخارجية دعوتها إلى هدنة إنسانية عاجلة حتى يمكن إيصال المساعدات إلى من يحتاج إليها على نحو آمن ومستدام وكاف.

 







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