السلطات الأوغندية تلقى القبض على مسئول داعش المتهم بقتل أجانب

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كشفت السلطات الأوغندية، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على زعيم ميليشيا تتبع تنظيم "داعش"، فى أعقاب مقتل سائحين أجانب ومرشدهما المحلى فى حديقة وطنية الشهر الماضى.

وقالت السلطات الأوغندية، فى بيان اليوم الخميس، إن المتهم ينتمى لتحالف القوى الديمقراطية، وهى ميليشيا مسلحة تابعة لتنظيم (داعش)، حيث أعلنت داعش حينها عن مسؤوليتها عن الهجوم.



وقال نائب المتحدث العسكرى الأوغندى ديو أكيكي، إن قائد الميليشيا، الذى يُدعى "نجوفو"، أصيب فى ظهره خلال مواجهة بالأسلحة النارية يوم الثلاثاء أمس الأول، مضيفا أنه كان يعالج فى مكان سرى وسيواجه المحاكمة، موضحاً أنه تم العثور على "نجوفو" مع بعض متعلقات السياح المقتولين وبطاقة هوية مرشدهم الأوغندى.



كان الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى أدان الهجوم ووصفه "بالجبان".



وقالت الشرطة الأوغندية فى 18 أكتوبر الماضي، إن مواطناً بريطانيًا وجنوب أفريقيًا قتلا مع مرشدهما الأوغندى فى هجوم، فيما اتهمت الشرطة ميليشيا مسلحة متحالفة مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش".



وقالت الشرطة ومسؤولو الحديقة إن مسلحين استهدفوا الثلاثى أثناء قيامهم برحلات سفارى فى حديقة الملكة إليزابيث الوطنية فى جنوب غرب أوغندا وأضرمت النيران فى سيارتهم.



ودعا موسيفينى الجيش الأوغندى وقوات الأمن الأخرى إلى ضمان "عدم حدوث هذه الأخطاء مرة أخرى والقضاء على تحالف القوى الديمقراطية".

وتعد السياحة أكبر مصدر للعملات الأجنبية فى أوغندا، حيث ساهمت بنحو 10 فى المائة من الناتج المحلى الإجمالى العام الماضي، وفقًا للأرقام الحكومية.