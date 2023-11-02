اليوم السابع
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الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:47 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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السفارة الأمريكية: واشنطن تحترم سيادة مصر وتلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين.. إنفوجراف

الخميس، 02 نوفمبر 2023 03:30 م
السفارة الأمريكية: واشنطن تحترم سيادة مصر وتلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين.. إنفوجراف بايدن

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قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي.
 
وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."
 
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- أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه يؤيد تعليق القتال مؤقتا فى قطاع غزة لإخراج الرهائن
 
- الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى






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