السفارة الأمريكية: واشنطن تحترم سيادة مصر وتلتزم بعدم تهجير الفلسطينيين.. إنفوجراف

قالت القائمة بأعمال السفير الأمريكى إليزابيث جونز إن سفارة الولايات المتحدة ترحب بالأخبار الواردة من معبر رفح الحدودي. وأضافت في بيان من السفارة الأمريكية " نحن ممتنون للقيادة المصرية لتسهيل العبور الآمن للمواطنين الأجانب من غزة، وإن الولايات المتحدة تحترم بشكل كامل سيادة مصر واحتياجات أمنها القومي."







- أكد الرئيس الأمريكى جو بايدن أنه يؤيد تعليق القتال مؤقتا فى قطاع غزة لإخراج الرهائن

- الولايات المتحدة ملتزمة تمامًا بضمان عدم تهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر أو أى دولة أخرى