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السبت بدء سحب الطلبات.. تفاصيل التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة

الخميس، 02 نوفمبر 2023 06:00 ص
السبت بدء سحب الطلبات.. تفاصيل التقدم لوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة هيئة قضايا الدولة
كتب أحمد إسماعيل

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يبدأ خريجى كليات الحقوق فى سحب طلبات التعيين فى وظيفة مندوب مساعد من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023 بهيئة قضايا الدولة السبت 4 نوفمبر.

ويستعرض اليوم السابع في السطور التالية الأوراق المطلوبة للتقديم:

1- صورة بطاقة الرقم القومى مع وجود الأصل للإطلاع عليه.

2- صورة ضوئية من شهادة المؤهل (الليسانس)

3- أصل إيصال دفع مقابل الملف.

تعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.‏

تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة وتم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.

 

 







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