الرئيس الصينى: مستعدون لتطوير علاقات ودية مع كوريا الشمالية

وكالات

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إن الصين على الرغم من التغيرات في الوضع الدولي والإقليمي، مستعدة لتطوير علاقات ودية مع كوريا الشمالية من أجل تقديم مساهمة أكبر في حماية السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف شي جين بينج، في برقية إلى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، أن الصين وجمهورية كوريا الشمالية جارتان صديقتان تربطهما نفس الجبال والأنهار، والصداقة التقليدية بين البلدين تزداد قوة مع مرور الوقت.

وأكد الرئيس الصيني أنه في ظل الوضع الدولي والإقليمي، فإنه مستعد لتقديم مساهمات أكبر لتشجيع العلاقات بين الصين وكوريا الشمالية جنبا إلى جنب مع الزعيم الكوري الشمالي.

كما أكد شي عزمه على "التقدم والتطور مع الزمن، وتوفير رفاهية أفضل لشعبي البلدين وحماية السلام والاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

من جانبه، أشار الزعيم الكوري الشمال إلى أن الحزب الشيوعي الصيني حقق إنجازات كبيرة في بناء جمهورية الصين الشعبية خلال السنوات الـ 10 الماضية.