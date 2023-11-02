وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية محمد يحى جاد إلى سفارة الجمهورية الجزائراية بالقاهرة، للتهنئة بهذه المناسبة.

كما بعث الرئيس السيسى، برقية تهنئة مماثلة إلى رئيس جمهورية بنما لورينتينو كورتيذر كوهين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاستقلال.

وأوفد الرئيس السيسى، الأمين برئاسة الجمهورية أحمد محمد رضا إلى سفارة جمهورية بنما بالقاهرة؛ للتهنئة بهذه المناسبة.