الداخلية تكشف غموض 4 جرائم بينها جريمتا قتل وتضبط مرتكبيها

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية غموض جريمتين قتل مختلفتين لعاملين أحدهما فى الإسكندرية والثانى بالقليوبية فيما تم الكشف عن إصابة سيدة بالرمل أثناء محاولة سرقتها.

جريمة قتل عامل بالعامرية

وتلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من أحد المستشفيات باستقبال عامل مقيم بالعامرية مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفى عقب وصوله.

وتبين من الفحص، حدوث مشاجرة بين طرفين الأول عاملين "أحدهما المتوفى"، وطرف ثانى نجار مسلح "مُصاب بجروح متفرقة"، وسائق، بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمُشاجرة تعدى خلالها الطرفان على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصا خشبية "شومة" و"سكين" نتج عنها الإصابات التى أودت بحياة العامل.

وتقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المُشاجرة والأداتين المستخدمتين فى الواقعة.

جريمة القليوبية

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول شبر الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مقيما بقليوب متوفى إثر إصابته بجرح طعنى تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول "نقاش" وطرف ثان مالك "فرش" لبيع الفاكهة بجوار منزل الأول مُصاب بجرح قطعى بالرأس بسبب خلافات الجيرة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأول على الثانى بالضرب بسلاح أبيض "مطواة".

وقام على إثرها الطرف الثانى بالطلب من المتوفى الوقوف لبيع الفاكهة بدلاً منه لحين عودته من المستشفى ولدى مشاهدة الأول له قام بالتعدى عليه أيضاً بسلاح أبيض محدثاً إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالهرب، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن الأداة المستخدمة فى الواقعة.



إصابة ربة منزل بالرمل كما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال ربة منزل، مُصابة بجرح طعنى بالبطن، والتى أقرت بسؤالها أنه أثناء خروجها من الشقة سكنها شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت فى أمره وقامت بالصراخ فقام بالتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها ولاذ بالهرب. وأمكن تحديد مرتكب الواقعة جزار مقيم فى حى ثان الرمل، وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجنى عليها بغرض السرقة وحال مشاهدتها له قامت بالصراخ فقام بطعنها خشية افتضاح أمره وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة. إطلاق نار بشبرا الخيمة وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو لـ3 أشخاص أثناء قيامهم بإطلاق أعيرة نارية بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية بالفحص أمكن تحديد مرتكبى الواقعة 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" مقيمين بشبرا الخيمة.

وبتقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم كمية من مخدرى الحشيش والهيروين و3 فرد محلى وطلقات لذات العيار ومبلغ مالى وميزان حساس وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ قسم شرطة أول الرمل بمديرية أمن الإسكندرية من أحد المستشفيات باستقبال (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم) مُصابة بجرح طعنى بالبطن.. وبسؤالها قررت أنه أثناء خروجها من الشقة سكنها شاهدت أحد الأشخاص على سلم العقار فارتابت فى أمره وقامت بالصراخ فقام بالتعدى عليها بسلاح أبيض كان بحوزته فأحدث إصابتها المُشار إليها ولاذ بالهرب.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (جزار - مقيم بدائرة قسم ثان الرمل)، وبمواجهته اعترف بدلوفه للعقار محل إقامة المجنى عليها بغرض السرقة وحال مشاهدتها له قامت بالصراخ فقام بطعنها خشية افتضاح أمره وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.