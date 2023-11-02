وقال بوليشوك: "كان لدى السلطات الأوكرانية دائما بدائل للممر الإنسانى البحرى الذى كان يعمل كجزء من مبادرة البحر الأسود للحبوب"، ومن بين البدائل، ما يسمى بـ "ممرات التضامن" التي تم إطلاقها في مارس 2022، مشيرا إلى أن كييف صدرت أكثر من 51ر5 مليون طن متري من الحبوب عبرها، وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية.

وفي مايو أيار الماضي، وضعت المفوضية الأوروبية خطة عمل لإنشاء "ممرات تضامن" لضمان قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب وأيضًا استيراد السلع التي تحتاجها، بدءًا من المساعدات الإنسانية إلى علف الحيوانات والأسمدة.



